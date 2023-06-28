«النقل البحري»: انتظام حركة الملاحة في الموانى المصرية خلال عيد الأضحى

أعلن قطاع النقل البحري انتظام حركة الملاحة في الموانئ البحرية المصرية «دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر»، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار الساعة

وأشار إلى أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادرات والواردات كما أشار البيان الى استمرار تنفيذ خطة تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وفي السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الادارة يتابع انتظام حركة العمل بالميناء من خلال مركز العمليات وإدارة الازمات وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن كلف رؤساء الإدارات المركزية بالتواجد بالميناء بالتناوب طوال تلك الفترة لمتابعة موقف الأعمال بالتنسيق مع المجتمع المينائي.

واستقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن بينما غادرت 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9681 طن تشمل 920 طن رمل و2702 طن كلينكر و6059 طن بضائع متنوعة.

حركة البضائع بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11412 طنا تشمل 500 طن خردة و5792 طن ذرة و250 طن زيت طعام و1370 طن كسب صويا و3500 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 128887 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2586 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 660 شاحنة.