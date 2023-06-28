7 خدمات مهمة للأحوال الشخصية تقدمها منصة مصر الرقمية.. «هتوفر وقتك»

تتيح منصة مصر الرقمية تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين إلكترونيًا مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها المنصة 7 خدمات مهمة تتعلق بالأحوال الشخصية.

7 خدمات مهمة للمواطنين على منصة مصر الرقمية

وخلال التقرير التالي، ترصد "الوطن" أهم 7 خدمات خاصة بالأحوال الشخصية تقدمها منصة مصر الرقمية.

وتلك الخدمات هي استخراج بدل فاقد بطاقة رقم قومي، وبدل تالف بطاقة رقم قومي، وإصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقًا، واستخراج شهادة ميلاد، وإصدار قسيمة طلاق ممكينة مطبوعة مسبقًا، وإصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقًا، وإصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة.

وللحصول على أي من تلك الخدمات، يمكنك القيام بخطوات مبسطة تبدأ بالدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة "تصفح الخدمات" الموجودة فى الشريط العلوي من الموقع، لتظهر لك قائمة بالخدمات التي تقدمها المنصة، وتقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة "الأحوال المدنية"، لتظهر لك الخدمات الـ 7 التى تقدمها المنصة.

وتقوم بالضغط على أيقونة الخدمات وإدخال البيانات الخاصة بك والقيام بسداد رسوم الخدمة، وتحديد استلام الوثيقة.