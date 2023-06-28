الجمهور يشيد بفيلم «مستر إكس»: «أحمد فهمي وهنا الزاهد عاملين شغل حلو أوي»

إشادات عديدة نالها فيلم «مستر إكس» للفنان أحمد فهمي، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض، بموسم عيد الأضحى.

تعليقات الجمهور على فيلم «مستر إكس»

من تعليقات الجمهور على فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي: «تحفة والله، وجامد إنت وهنا، ربنا يديم عليكم سعادتكم، بحبكم أوي وعاوزينكم مع بعض كتير بالله عليكم متحرموناش من الكوميديا دي فترة كبيرة تاني»، و«تحفة بجد أنت وهنا عاملين شغل حلو أوي»، و«الفيلم جامد موت»،و «الفيلم جميل جدا ما شاء الله».

فيلم «مستر إكس»

ويشارك في بطولة فيلم ««مستر إكس»» عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.