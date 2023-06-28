«أطول طريق مشاة في العالم».. الحجاج يسلكونه من عرفات إلى منى (صور)

ودع حجاج بيت الله الحرام، بعد غروب شمس أمس الثلاثاء، مشعر عرفات، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر «مزدلفة»، إذ تعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة، بطول 25 كيلومترا، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد الممر سنويا في موسم الحج، أكبر حركة سير بشرية في العالم.

الملك عبد العزيز آل سعود يؤمن طرق الحج

وكان الحجاج قديما يسلكون طرقا متعسرة، ويجدون فيها العناء والمشقة والمخاطرة، جراء ما يلاقونه من مصاعب وعثرات تحول دون إكمال مسيرتهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى أن قام الملك عبدالعزيز آل سعود بتوحيد المملكة العربية السعودية، إذ عمل على تأمين طرق ومسالك الحج حتى أصبح الحج منسكا آمنا، لأداء الحجيج شعيرتهم بكل سهولة واطمئنان.

طريق المشاة بالمشاعر المقدسة

وسار أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، على دربه في تأمين طرق ومسالك الحج، ومن ضمن ذلك إنشاء الطرق المتطورة ومنها طريق المشاة بالمشاعر المقدسة، إذ يمتد طريق المشاة بالمشاعر المقدسة من مشعر عرفات وحتى مشعر منى، مرورا بمزدلفة، خدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وصولا لبيت الله الحرام.

أطول طريق مشاة في العالم

وجرى تصميم مشروع أطول خطوط المشاة على مستوى العالم بأفضل المعايير العالمية التي تضمن الاستفادة منه بالشكل المطلوب في أثناء تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، وجرى تنفيذ الطريق وتصميمه مع وضع اللمسات الجمالية والفنية وفق أعلى المعايير الهندسية التي تضمن الاستفادة منه بالشكل المطلوب.

طريق المشاعر المقدسة: يمتد 25 كيلمترا ويشمل 4 مسارات

وشمل تنفيذ طريق المشاعر المقدسة أربعة مسارات بإجمالي أطوال تزيد على 25 كيلومترا، وهو بذلك يعد من أطول طرق المشاة في العالم، إذ بلغ طول الطريق الأول 5100 متر طوليا، والثاني 7580 مترا طوليا، والثالث 7556 مترا طوليا، والرابع 4620 مترا طوليا.

مواصفات طريق المشاعر المقدسة للمشاة

شملت مسارات طريق المشاعر المقدسة تركيب بلاط إنترلوك بما يعادل 500 ألف متر مربع، ووضع 500 من الحواجز الخرسانية وتركيب 1000 كرسي لاستراحة الحجاج، وتيسيرا لحركة الحجيج جرى تركيب مظلات لوقايتهم من حرارة الشمس العالية، إضافة إلى أعمدة الرذاذ لتلطيف الأجواء الساخنة.

ويشتمل أطول طريق مشاة في العالم على 57 لوحة إرشادية، وأكثر من 400 عمود إنارة عالية التقنية، إضافة إلى 810 فوانيس الليد، و25 برج إنارة بارتفاع 30 مترا، و100 فانوس بقوة 100 واط.

وجرى تركيب أكثر من 400 سلة نفايات على جانبي طريق المشاعر المقدسة، وروعي في تنفيذ الممر تجانس الألوان إضافة إلى انسيابية الحركة لتسهيل عبور العربات.

ممر خاص بأطول طريق مشاة في العالم لذوي الاحتياجات الخاصة

يشتمل الطريق على ممر خاص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تيسير أداء حجاج بيت الله الحرام لنسكهم، ومساعدتهم على التنقل في منطقة المشاعر المقدسة دون أي صعوبات أو مخاطر تهدد سلامتهم.

تأمين راحة الحجاج بأطول طريق مشاة في العالم

ويهدف أطول طريق مشاة في العالم إلى تأمين الراحة والأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة «عرفات - مزدلفة - منى»، حيث جرى خلال المشروع رصف الطريق بالكامل، وتركيب كراسي على جانبي الطريق من أجل تأمين راحة الحجاج، وتركيب مظلات لوقاية الحجاج من أشعة الشمس، ووضع حواجز خرسانية كروية لمنع دخول المركبات إلى طريق المشاة، كما جرت إنارة الطريق بواسطة أعمدة عالية التقنية، وكشافات الليد التي تتميز بشدة إضاءتها وقلة تكاليفها مقارنة بالإنارة العادية، مع قلة انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة.

مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة في مرحلته الأولى طلاء طريق المشاة بمشعر منى المؤدي إلى جسر الجمرات بمساحة إجمالية بلغت 3500 متر مربع تقريبا، للإسهام في تخفيض درجات الحرارة ولخدمة ضيوف الرحمن.

حساسات لقياس درجة حرارة الأسفلت في طريق المشاعر المقدسة

المشروع يطبق تجربة تخفيض درجات حرارة سطح الممشى بمنطقة الشعيبين وإمكانية التوسع لتشمل ساحات جسر الجمرات وتغطية عدد من طرق المشاة بالمشاعر المقدسة، كما سيسهم مشروع الطلاء في تخفيض درجات الحرارة من 20 إلى 15 درجة مئوية، حيث يتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثواني خلال مواسم الحج من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الأسفلت.