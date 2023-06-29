الخامس جمهوريا في المسابقة الثقافية والقراءة الحرة: الكتب صديقتي وحياتي كلها

القراءة تعد من أهم الأنشطة التي تساعد على زيادة المعرفة وتثقيف القارئ وتعمل على زيادة الوعي والإدراك، لذلك قرر ياسر محمد، من مدينة السنبلاوين بالدقهلية، الاشتراك في المسابقة الثقافية والقراءة الحرة التي تتم تحت رعاية وزارة التربية والتعيلم، وحاز فيها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية.

المسابقة الثقافية والقراءة الحرة

همت مصطفى، أخصائي أول مكتبات بمدرسة السنبلاوين، ووالدة ياسر، كشفت لـ«الوطن»، تفاصيل مشاركة ابنها في المسابقة، قائلة إنه يتم الإعلان عن المسابقة الثقافية والقراءة الحرة في جميع المدارس ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وتتم هذه المسابقة على مستوى الجمهورية من خلال الوزارة، وخلالها يتم عمل أبحاث معينة يقدمها الطالب بشكل فردي، وهذه الأبحاث بها أسئلة يجيب عليها الطالب من خلال القراءة في عدد من الكتب والمراجع، وذلك على حسب الموضوع المطلوب في البحث».

وقالت والدة ياسر: «ابني قدّم 10 أبحاث إلى الإدارة التعليمية بمدينة السنبلاوين، وبعدها تم عمل تصفيات، والبحث الناجح يتم تأهيله إلى المديرية ثم إلى الوزراة وتتم التصفية على مستوى الجمهورية».

وأضافت: «عندما اتصلت بنا مديرية التربية والتعليم تخبرنا بنتيجة ياسر ابني وأنه حصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية في المسابقة، أول حاجة عملتها سجدت لله شكرا، ولم أتمالك دموعي وقتها من شدة السعادة، وسأظل أدعم ابني وأقف بجانبه وحلمه ليحقق ما يطمح إليه».

قراءة لمدة 10 ساعات يوميا

وفي تعليقه على فوزه بالمسابقة، قال الطالب الخامس على مستوى الجمهورية: «منذ أن كان عمري 10 سنوات كنت أحرص على الذهاب إلى مكتبة المدرسة واستعير منها بعض الكتب، وكنت أقرأها لمدة 10 ساعات وأكثر، ولا أشعر بأن الوقت يمر بسرعة كبيرة، لدي شغف كبير في القراءة وعمل الأبحاث، وأبرز الكتب والمراجع التي كنت أحرص على قرائتها هي الكتب العلمية والدينية، ووهبني الله عزوجل نعمة الحفظ والذاكرة القوية».

وأضاف: ليس لدي أصدقاء كثر، ولكن الكتب هي أصدقائي وحياتي كلها، شاركت في عدد من السابقات المدرسية، ولكن المسابقة الثقافية والقراءة الحرة من أهم المسابقات التي شاركت بها، وحصدت المركز الخامس جمهوريا، وكنت سعيد للغاية، وفي المرة القادمة سأبذل قصارى جهدي حتى أحصد المركز الأول».