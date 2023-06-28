18 شاطئا مجانيا في جمصة جاهزة لاستقبال المواطنين.. «عيّد على البحر»

تشهد مدينة جمصة بالدقهلية إقبالا شديدا طوال أيام عيد الأضحى كل عام، إذ يرغب الكثيرون في قضاء الإجازة داخل المدينة، والاستمتاع بالشواطئ المتواجدة على طول المدينة الساحلية.

شواطئ مجانية في جمصة

وكشف المهندس أيمن محمد عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة بالدقهلية، لـ«الوطن»، أنه يوجد نحو 18 شاطئا مجانيا تستقبل الأهالي والمصيفين بالمدينة، مضيفا أنه جرى تجهيز وتنظيف الشواطئ بالمدينة الساحلية استعدادا لاستقبال الزائرين.

وأكد رئيس المدينة أنه تم تجهيز الشواطئ المختلفة لاستقبال المصيفين، ومن بينها:

- شاطئ منطقة المروة

- شاطئ منطقة آمون

- شاطئ منطقة عثماثون

- شاطئ منطقة العاشر

- شاطئ منطقة الخامس عشر من مايو.

سعر دخول شواطئ جمصة

وقال «عزت» إنه جرى توفير الشواطئ بالمجان أمام الزائرين، «كل اللي المواطن هيدفعه 40 جنيه ثمن الشمسية و5 كراسي للأسرة بأكملها، مع توفير دورات مياه مجانية»، موضحا أنه تنظيف وتجميل الشواطئ على طول 4 كيلومترات على ساحل البحر المتوسط، ومؤكدا أنه تم عمل كافة الإجراءات الاحتياطية الخاصة بالحماية على الشواطئ، من خلال تواجد شركات الإنقاذ المتفق عليها مع مجلس المدينة طوال أيام عيد الأضحى، مع وجود أبراج مراقبة على الشواطئ للتدخل في حالات الطوارئ.

حدائق مجانية في جمصة

وأشار إلى أنه يوجد حدائق عامة ومجانية تلقى إقبالا شديدا من المصيفين خلال عيد الأضحى المبارك، بينها حديقة أم كلثوم والأندلس.