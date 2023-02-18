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«صحة الشيوخ» تناقش إحلال وتجديد عدد من المستشفيات بـ«قنا والبحر الأحمر»

كتب:

محمد يوسف
12:43 م | السبت 18 فبراير 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

تستأنف لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور علي مهران، عقد اجتماعاتها النوعية، غدا الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، بعقد اجتماعين لمناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من النواب، بشأن إحلال وتجديد عدد من المستشفيات.

يتضمن الاجتماع الأول للجنة مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن سرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى رمد قنا.

صحة الشيوخ تناقش مقترحات تجديد المستشفيات 

وتبحث صحة الشيوخ، خلال الاجتماع الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن سرعة الانتهاء من أعمال مستشفى رأس غارب المركزي، بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في اجتماعين منفصلين بعد غدا الاثنين عدد من المقترحات برغبة بشأن إنشاء وتجديد المستشفيات.

إنشاء مستشفى لليوم الواحد كبديل عن الوحدة الصحية بصفط اللبن

ويتضمن الاجتماع الأول مناقشة الاقتراح المقدم من النائب  عمرو عزت بشأن إنشاء مستشفى لليوم الواحد كبديل عن الوحدة الصحية بصفط اللبن.

كما يتضمن الاجتماع الثاني مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي بشأن السرعة البدء في إنشاءات مستشفى فارسكور .

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