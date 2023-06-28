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«توتا»: فيلم «البعبع» بطولة جماعية ممتعة ولأول مرة أقدم الأكشن

أعتز بصداقتي مع «كرارة».. وأتمنى استمتاع الجمهور بأفلام العيد

كتب:

هبة أمين
10:06 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
الفنان محمد عبدالرحمن

الفنان محمد عبدالرحمن

كشف الفنان محمد عبدالرحمن (توتا) عن طبيعة دوره فى فيلم «البعبع»، الذى يشارك فى بطولته إلى جانب أمير كرارة وياسمين صبرى، قائلاً: أؤدى شخصية «سوكا»، وهو صديق «سلطان البعبع» الذى يجسد دوره كرارة، ونرى رحلتهما فى الفيلم على مدار يوم واحد، ولكنه يوم ملىء بالأحداث المشوقة والمثيرة. وقال «عبدالرحمن» إنه انجذب للسيناريو منذ الوهلة الأولى، ولكنه اندهش من تقديمه لبعض مشاهد الأكشن، إلا أنه تدرب عليها جيداً ونجح فى تأديتها بشكل لم يتوقعه.

وصنف «عبدالرحمن» فيلم «البعبع» بأنه ينتمى إلى نوعية أفلام البطولة الجماعية.

وأبدى محمد عبدالرحمن اعتزازه بتجربة التعاون مع أمير كرارة، إذ إنه سبق وتعاونا معاً فى مسلسل «ألف ليلة وليلة» قبل أعوام عدة، مؤكداً أنه واحد من أصدقائه الذين يعتز بصداقتهم، لا سيما أن الأخير محب ومخلص لمهنته، وهى صفة مشتركة بينهما، وفقاً لكلامه.

وشدد «عبدالرحمن» على أنه لا يخشى من فكرة المنافسة، لأن ما يعنيه أولاً وأخيراً هو استمتاع الجمهور بالأفلام الأربعة، وربنا يوفق الجميع على قدر التعب والاجتهاد.

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بقلم هبة أمين