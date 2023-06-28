قانون جديد في كوريا الجنوبية يخفض عمر جميع المواطنين بمقدار عامين

ذكرت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن وجود قانون جديد يعمل على خفض عمر جميع المواطنين بمقدار عامين، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

تعديل أساليب إحصاء السكان

وقد دخل قانونان جديدان حيز التنفيذ في البلاد، ويهدفان إلى تعديل أساليب إحصاء السكان، مما أدى إلى تغيير المعايير التي كانت متبعة بشكل غريب، ويتضمن القانون الأول وقف احتساب فترة الحمل بالجنين من عمر الفرد، بينما يوقف القانون الثاني حساب سنة إضافية على عمر الشخص مع بداية كل عام.

وجرى تنفيذ القانونين يوم الأربعاء، وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، مدافعاً بشدة عن إدخال التعديلات المذكورة، منذ أن كان مرشحاً للرئاسة قبل عام، وأكد أن الأساليب التقليدية لإحصاء السكان كانت تسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية.

المشكلات التي تسببت فيها الأساليب التقليدية لإحصاء السكان

ومن بين المشكلات التي تسببت فيها الأساليب التقليدية لإحصاء السكان في كوريا الجنوبية، ذكرت مشكلات بخصوص التأمين الصحي والمعاشات وبرامج الدعم الحكومي.

وكانت واحدة من أهم الأساليب المتبعة في البلاد هي اعتبار عمر الفرد بعد ميلاده بعام كامل، وإضافة سنة إضافية في الأول من شهر يناير من كل عام.

ويوجد نظام آخر يستخدم في البلاد، حيث يعتبر عمر الشخص عند ولادته بداية من الصفر، ويتم إضافة عام كامل في الأول من شهر يناير سنوياً.

وبموجب هذه الأنظمة القديمة لإحصاء العمر في كوريا الجنوبية، فإن الشخص الذي وُلد في 28 يونيو 2003 يبلغ من العمر 19 عامًا وفقًا للأنظمة الدولية، بينما يبلغ من العمر 20 عامًا وفقًا لقانون إحصاء العمر، ولكن عمره يصل إلى 21 عامًا وفقًا لنظام العد الكوري.

وكانت عدة دول في شرق آسيا تستخدم نفس الأنظمة القديمة لإحصاء العمر، ولكنها تخلت عنها، وقد اعتمدت اليابان نظام الإحصاء الدولي المتبع عالمياً في العام 1950، فيما اعتمدت كوريا الشمالية هذا النظام في الثمانينيات من القرن الماضي.

وقد صادق البرلمان على القانونين الجديدين في ديسمبر الماضي، من خلال تصويت سريع، وعلى الرغم من القانونين الجديدين، ستستمر بعض الأنظمة الإحصائية القديمة في بعض المعاملات مثل بيع لفائف السجائر والمشروبات الكحولية، حيث يجب التأكد من بلوغ المشترين سن الـ19 على الأقل بشكل فعلي.

استطلاع رأي لأنظمة الإحصاء العالمية المتبعة

وأظهر استطلاع للرأي أن واحدًا من كل أربعة مواطنين في كوريا الجنوبية يؤيدون تبني أنظمة الإحصاء العالمية المتبعة.

ويأمل البعض، بمن فيهم صانع المحتوى البالغ من العمر 28 عامًا، جيونسوك وو، أن تؤدي هذه الخطوة إلى حل بعض المشاكل في الثقافة الكورية.

ويقول وو «إن هناك جانباً كامناً في اللاوعي بخصوص الشيخوخة وتأثيرها على سلوكيات الفرد، وهذا ينعكس حتى على التراث اللغوي الذي يميز بين الناس حسب العمر، وأتمنى أن نتخلص من نظام حساب العمر الكوري ونتبنى النظام الدولي العام الذي يتبع في مختلف أنحاء العالم، لنتخلص من سلبياته التي شهدناها في الماضي».

ويقول مواطن آخر، هيون جيونج بيون: «أحب هذا النظام لأنني الآن أصغر بعامين من عمري السابق، ولطالما شعرت أن النظام الكوري يجعلني أكبر سناً مما أنا عليه حقًا».

وأضاف بيون «الآن عندما أسافر إلى الخارج، لا يجب علي أن أشرح نظام حساب العمر الكوري عندما يسألون عن عمري».