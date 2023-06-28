الإفراج عن الصيدلانية والممرضة في قضية الطفلتين إيمان وسجدة بالإسكندرية (صور)

أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، خروج الصيدلانية والممرضة المتهمتين في قضية وفاة الطفلتين إيمان وسجدة، بعفو رئاسي، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ليقضيان العيد مع أسرتهما بعد حبس دام 9 أشهر.

وأضاف نقيب صيادلة الإسكندرية، في بيان، أن« اليوم العيد عيدين» بخروج الدكتورة مها الطبيبة الصيدلانية، والممرضة ندا، على خير، بعد يوم صعب جديد عشناه».

9 أشهر من المحاولات

واستكمل: «مشاعرنا لا توصف بعد معاناه استمرت 9 أشهر، كنا فيها بين الأقسام والنيابات وكليات الطب ومحاكم الجنايات والاستئناف والنقض بالقاهرة والإسكندرية وغيرهما ثم إدارة مصلحة السجون إلى رئاسة الجمهورية».

سعادة الصيادلة

ونشر نقيب الصيادلة صورا مع «مها وندا» بعد الخروج، مؤكدا سعادة جموع الصيادلة بهذا القرار.

قصة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد قضت مسبقا بالحبس سنتين للصيدلانية ومساعدتها في قضية وفاة الطفلتين سجدة وإيمان، وغلق الصيدلية، على خلفية اتهامهما بقتل الطفلتين بعد حقنهما بحقنة خاطئة دون إجراء اختبار الحساسية، ما تسبب في وفاتهما، إضافة إلى اتهام الممرضة بمزاولة مهنة الطب البشري دون تصريح، إضافة إلى اتهام الصيدلانية بأنها اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة.