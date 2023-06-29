إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم توك توك بعامود إنارة بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 سيدات بجروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجة نارية «توك توك» كانوا يستقلونه، أمام عزبة جيرة بقرية السليين بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فاصطدم بعامود إنارة.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب توك توك

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخليه مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بوقوع حادث تصادم دراجة نارية «توك توك» بعامود كهرباء، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة سنورس إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إذ جاء مصابي حادث الفيوم اليوم كالتالي:

نهال أنور عطوة محمود (12 سنة) ومقيمة بني صالح، مصابة بجرح بالجبهة طوله 2 سم، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. محمود أنور عطوة محمود (21 سنة)، مقيم بني صالح ومصاب بكسر مضاعف في اليد اليمنى، وجروح، وكدمات، وسحجات بالجسم. ندى انور عطوة محمود (24 سنة)، مصابة بكسر مضاعف بالركبة اليمنى. نسرين حسين علي حسين (44 سنة)، ومقيمة بني صالح، مصابة كدمة بالعين اليسرى. عمر أحمد عيد محمد (35 سنة) ومقيم أبوكساه، مصاب بجروح وكدمات بالوجه والرأس، واشتباه ارتجاج في المخ.

نقل المصابين للمستشفى

جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى الحياة التخصصي حسب رغبة أهلية المصابين، والمصابين الآخرين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.