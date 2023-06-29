أجواء البهجة تسيطر في أول أيام عيد الأضحى بكورنيش السويس.. «السهرة صباحي»

احتفل أبناء السويس بعيد الأضحى المبارك، بالتواجد على ممشى أهل السويس - الكورنيش الجديد حتى فجر اليوم لثاني للعيد، وسط فرحة ظهرت على وجوه الأطفال والكبار، خلال احتفالاتهم، التي تنوعت بين ألعاب وركوب الخيل والدراجات.

مختلف الأعمار تحتفل بالعيد على الكورنيش

شهد ممشى أهل السويس، على كورنيش السويس، إقبالاً من الأهالي، للاحتفال بالعيد، والتي تنوعت بين ركوب دراجات للأطفال والشباب وكذلك ركوب الخيل وممارسة الألعاب المسلية، والجلوس على الكافيهات المنتشرة على شاطئ الخليج، فيما حرص الكثيرون من المتواجدين على التقاط الصور التذكارية الجماعية والفردية والأسرية وانتشر المصورون الذين يبدعون في زوايا اللقطات للصور والتي يقبل عليها الشباب والأهالي لالتقاط الصور لأبنائهم.

الفسحة على كورنيش السويس مجانا

الفسحة على كورنيش وممشى أهل السويس مجانية ولا تحتاج لأي رسوم لدخول الكورنيش، إذ أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أنه تم رفع كفاءة وتطوير الكورنيش الجديد وممشى أهل السويس وغيرها من الأماكن الترفيهية لتكون متنفسا لأهالي السويس بدون تحمل أية أعباء، ويمكن لسكان السويس وزوارها التمتع ببقعة جميلة من شاطئ السويس على الخليج بالمجان.

حي السويس تتجمع في نطاقه معظم الحدائق والأماكن الترفيهية

ومن جانبها أعلنت رئاسة حي السويس أنها استعدت لقدوم عيد الأضحى المبارك بحملات مكثفة للنظافة، ورفع كفاءة وتطهير، بالأماكن الترفيهية المختلفة التي تقع في نطاق الحي، منها الكورنيش الجديد وممشى أهل السويس والنخيل والحدائق المختلفة لتكون في أبهى صورها خلال العيد بالإضافة إلى شن حملات لرفع الإشغالات وعودة الانضباط للشوارع المختلفة بمشاركة قسم شرطة السويس وشرطة المرافق والإدارة الهندسية والتنظيم والإشغالات وقسم المرافق والمتابعة بالحي.