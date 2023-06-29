أمير كرارة لمنى الشاذلي: كنت مرعوب من «البعبع» لأنه أول عمل كوميدي لي

قال الفنان أمير كرارة، إنّه تعاقد على فيلم البعبع بطريقة مختلفة وغريبة جدًا، فقد التقى المؤلف إيهاب بليبل منذ سنتين: «دماغه ذرية، عدى عليّ، وقالي عاوز أقعد معاك، معايا فيلم وعاوز أعرضه عليك، ولما كان بيحكي لي الفيلم كنت بضحك».

تفاصيل الجلسة التي جمعته بمؤلف الفيلم

وأضاف «كرارة»، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، على قناة «cbc»: «كان يحكي لي الفيلم وحواره ولم يكن كتبه، ولكني كنت أضحك، فالمؤلف خفيف الظل، وقلت له الفيلم تحفة وبتاعي».

تعاون مع المخرج الكبير المنباوي

وتابع الفنان: «مرت سنة ونصف على هذه الواقعة، ثم عملت مع المخرج الكبير حسين المنباوي، وقال لي إنه يرغب في المشاركة في فيلم، وعرضت عليه هذا الفيلم، بعدها بـ3 ساعات اتصل بي، وقال لي الفيلم ده مقفول بالمفتاح ومفيهوش غلطة، أنا عاوز الفيلم ده اوعى تسيبه، صورنا جزءً كبيرا منه قبل رمضان، بعدها صورنا مسلسل سوق الكانتو.. كنت ومرعوب خايف لأني أول مرة أشارك في عمل كوميدي، لكن كان هناك عوامل طمأنة كثيرة في الفيلم مثل توتا ومحمد أنور وباسم سمرة، وياسمين صبري».