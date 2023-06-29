فيلم «بيت الروبي» يحقق 5.8 مليون جنيه إيرادات في أول أيام عيد الأضحى

نجاح كبير حققه فيلم «بيت الروبي»، بطولة كريم عبد العزيز، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استطاع أن يتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات بين الأفلام الأخرى المنافسة.

إيرادات فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي استطاع أن يحقق في أول أيام عيد الأضحي 5 ملايين و834 ألف جنيه، ودخل المنافسة بقوة واستطاع أن يتصدر المركز الأول، ويتفوق على باقي الأفلام المعروضة في دور العرض، سواء فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، وفيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، وفيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي.

أبطال فيلم الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

أحداث فيلم بيت الروبي

وتدور أحداثه في إطار كوميدي من خلال عالم السوشيال ميديا والإنفلونسرز والبلوجرز، حيث يعيش إبراهيم الروبي في هدوء بمنطقة ساحلية، ويأتي إليه شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليصطحبه إلى القاهرة، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب.