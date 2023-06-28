ماجدة موريس: كريم عبدالعزيز مثقف و«بيت الروبي» يناقش قضية مهمة

قالت الناقدة ماجدة موريس، إنّ الموسم السينمائي في عيد الأضحى ليس به إضافات كبيرة باستثناء فيلم «بيت الروبي» من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، مضيفة أنّ الفيلم يناقش قضية مهمة ويضم في بطولته مجموعة من النجوم، يستطيع كل منهم تقديم بطولة منفردة، منهم كريم محمود عبدالعزيز الذي أثبت نفسه كممثل جيد لديه مساحة للتنوع في الأداء، وذلك بعد التجارب التي قدمها من بينها «من أجل زيكو»، الذي حقق نجاحا كبيرًا.

وأوضحت موريس، في حديثها لـ«الوطن»، أنّ كريم عبدالعزيز نجم مثقف ومحبوب من الجمهور، لا يبحث عن الظهور لمجرد الظهور، ويبذل مجهود في أعماله ويأخذ أفضل ما يعرض عليه وهو ما يتضح في أعماله السابقة.

ماجدة موريس: تامر حسني يحاول تقديم نجاحات أكبر من خلال السينما

وعن تجربة تامر حسني في فيلم «تاج»، أكدت موريس: «تامر حسني نجم محبوب يكتشف السينما، ويحاول من خلالها تقديم نجاحات أكبر من التي حققها، حيث يكتشف نفسه كمخرج ومؤلف ولديه طموح وثقة زائدة في نفسه وهو أمر جيد بالنسبة له، ولكن عليه أن يبذل مجهودًا كبيرًا حتى لا يخسر نجاحه الغنائي».