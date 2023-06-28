إسعاف سيدة تعرضت للإغماء والسقوط أرضا أثناء أداء مناسك الحج (فيديو)

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام رجال الأمن السعودي بإسعاف سيدة أصيبت بالإغماء أثناء أداء فريضة الحج.

رجال الأمن يلعبون دورا في الحفاظ علي صحة الحجاج

وتظهر الحاجة في الفيديو وهي مغمى عليها على الأرض، وقام رجال الأمن بتحييدها وإيقاظها ومن ثم وضعها على كرسي متحرك، وأثار هذا الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بدور رجال الأمن السعودي في الحفاظ على صحة الحجاج والعناية بسلامتهم، وقد أظهروا تقديرهم وامتنانهم لجهود رجال الأمن.

وشهد موسم الحج هذا العام عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، إذ سمحت المملكة بأداء فريضة الحج هذا العام دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد 3 سنوات من تقليص عدد الحجاج بسبب انتشار الفيروس، وبلغ عدد الحجاج هذا العام مليونا و845 ألف حاج.