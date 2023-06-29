تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي.. تعرف عليها

ساعات قليلة وتبدأ مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي، على أرض استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، حيث يسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على منتخب السويس في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويستعد الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الخميس، لخوض مباراة جديدة في الدوري أمام البنك الأهلى، ليواصل قربه من حصد لقب الدوري المصري هذا العام.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وفيما يلي نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري اليوم، وهي تايم سبورت.

تتردد قناة أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الدوري برصيد 65 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات للتتويج بالدوري حيث يحتاج الوصول للنقطة 77، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة.