حملات تموينية على المنافذ والمخابز.. وفرق حماية المستهلك تراقب الأسواق

تراقب وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال غرفة عمليات مركزية في الديوان العام للوزارة، حركة الأسواق والمنافذ والمخابز البلدية، من خلال نتائج الحملات التموينية المكثفة التي تشنها المديريات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز البلدية، خلال فترة الإجازة الرسمية لأيام عيد الأضحى 2023، وذلك للتأكّد من انتظام صرف التموين والخبز المدعم للمواطنين أصحاب بطاقات التموين على مستوى الجمهورية دون تعطل للإجازة.

رقابة مشدة على الأسواق طوال إجازة عيد الأضحى

وتنسق غرفة العمليات المركزية لوزارة التموين مع غرف عمليات مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة ضخ السلع للمحافظات من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل مدّ المحافظات بكميات وفيرة من السلع الأساسيات خاصة سلع «الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم» لتوفير متطلبات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى، فضلًا عن تزامن رابع أيام عيد الأضحى في صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023.

حملات حماية المستهلك

فيما أعلن جهاز حماية المستهلك، عن انتشار فرق الضبطية القضائية لمفتشي الجهاز في نطاق الأسواق، للرقابة على المعاملات التجارية خلال إجازة عيد الأضحى، والرقابة على اللحوم المتداولة للتأكد من صلاحية استخدامها.