«حماية المستهلك» يوجه نصائح للتعامل مع اللحوم بعد ذبح الأضاحي

حذر جهاز حماية المستهلك، في نشرة توعوية بثها عبر موقعه الرسمي، من استخدام أدوات تقطيع اللحوم في تقطيع السلطات والمأكولات، وذلك تزامنا مع قدوم العديد من المواطنين على إتمام سُنة الأضحية.

نصائح التعامل مع اللحوم

وشملت النشرة التوعوية لجهاز حماية المستهلك، مجموعة من الإرشادات والنصائح للتعامل مع اللحوم، جاءت كالتالي:

1- ضرورة غسل الأيدي جيدا قبل وبعد مسك اللحوم.

2- مراعاة النظافة أثناء الذبح وأثناء سلخ وتقطيع وتداول اللحوم المذبوحة.

3- سرعة تبريد أو تجميد اللحوم النيئة فور التقطيع.

4- تقطيع اللحوم إلى قطعًا صغيرة لتسهيل عملية التجميد.

5- تجنب إذابة اللحوم ثم إعادة تجميدها.

6- تجنب وضع ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد.

7- تجنب استخدام الأدوات المستعملة في تقطيع اللحوم، ومنها «السكاكين ولوحة التقطيع»، في إعداد السلطات إلا بعد غسلها وتطهيرها.

8- التأكد من إتمام الطهي الجيد للحوم المفرومة والبرجر.

9- عدم ترك اللحوم المطبوخة في جو الغرفة قبل تناولها لفترة كبيرة، لمنع تكاثر الميكروبات.

ويخصص جهاز حماية المستهلك، خطا ساخنا رقم 19588، لتلقي مكالمات المواطنين في حالات الطوارئ والشكاوى.