محمد رمضان يتحدث عن نجوم جعفر العمدة: فهيم فنان كبير وعصام السقا فاجئني

كشف الفنان محمد رمضان، عن كواليس مسلسل جعفر العمدة، قائلا إن الفنانة هالة صدقي صديقته من قبل المسلسل، واشتركا معا في فيلم «آخر ديك في مصر»، متابعا: «هي حبيبتي وصاحبتي جدا، وممثلة عظيمة، وأخف دم في الدنيا، خفة دمها على الشاشة بنسبة 20%».

كواليس مسلسل جعفر العمدة

أضاف محمد رمضان، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، أن الفنان أحمد فهيم ممثل كبير، وبعيدا عن كونه ممثل لكنه فنان عظيم، ومتذوق للفن بشكل عظيم، خاصة أن خاله الفنان خالد صالح.

ولفت إلى أن أداء الفنان عصام السقا فاجئه، خاصة أن دوره في المسلسل صعب، متابعا: «عارف عصام من زمان، لكن مكنش في دماغي إنه حابب فكرة التمثيل».

رد فعل الجمهور

أبدى سعادته من رد فعل الجمهور من مسلسل جعفر العمدة، قائلا: «استطعنا فعل ما ينبغي فعله، بأن تكون الدراما المصرية تصبح لها التأثير الأكبر في الشارع العربي»، لافتا إلى انزعاجه في 2013، عندما كانت الدراما التركية تتفوق على المصرية.

وعن تفاصيل شخصية جعفر العمدة، قال إن جعفر رجل أعمال وذكي ولا يرد بشكل سريع، «صاحب فكرة تقليب الشاي بضهر المعلقة ترجع لمحمد سامي، لأن لو اتقلب بوش المعلقة الشاي هيطلع من الكوباية.. ومسكة الكوباية تختلف حسب المهنة».