13 إجراء ضمن خطة تطوير وتحسين خدمات النقل بمحافظة القاهرة

تسعى محافظة القاهرة من خلال هيئة النقل العام بالعاصمة إلى توفير وسائل مواصلات آمنة واقتصادية ومتطورة وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين في وسائل المواصلات، وبناء على أعلنت المحفظة مجموعة من المشروعات المزمع تنفيذها خلال الخطة الخمسية المقبلة.

خطوات التطوير

- تحديث أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام بهدف استيعاب عدد أكبر من المواطنين.

- إنشاء شركات للنقل الجماعي لاستخدام المينى باص لنقل المواطنين.

- زيادة خطوط الأتوبيسات في القاهرة الكبرى.

- تكثيف فترات العمل لـ18 ساعة يوميا، حتى يمكن تقليل الزمن بين كل أتوبيس وآخر.

- توفير خطوط للمدن الجديدة.

- تجديد الورش والجراجات بالمناطق المختلفة.

- تطوير محطات أتوبيس هيئة النقل العام.

رؤية المحافظة لتطوير وتحسين منظومة النقل الجماعي

وتسعى محافظة القاهرة إلى تطوير وتحسين منظومة النقل الجماعي من خلال:

- تعميم تجربة الأتوبيس بدورين لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين

- توفير خدمات مميزة بينها التكييف و «الواي فاي»، وذلك لتشجيع شرائح معينة من المجتمع على استخدام الأتوبيسات بدلا من استخدام السيارات الخاصة بهم وهو ما يقضى على الازدحام في الشوارع.

- رفع كفاءة بعض الجراجات مثل فم الخليج، وتجديد وتطوير جراج بورسعيد وجراج القاهرة وإنشاء جراج جديد بمدينة بدر.

- الحفاظ على القاهرة في شكل حضاري يليق بمكانتها كعاصمة والعمل على نيل رضا المواطنين في الحصول على منفعة عامة في شكل طرق ممهدة وخدمات.