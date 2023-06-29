أماكن تقديم خدمات فحص المقبلين على الزواج في محافظة القاهرة.. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عناوين وحدات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج خلال عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنَّه يجب على المقبلين على الزواج إجراء الفحوصات الطبية قبل عقد القران بمدة لا تزيد على 6 أشهر ولا تقل عن 14 يومًا.

خطوات عمل الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

وأشارت وزارة الصحة وفق تقرير صادر عنها إلى أنَّ خطوات عمل الفحوصات الطبية ضمن مبادرة الرئيس تكون كالتالي:

- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

- احرص على اجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

ولفتت إلى أنَّ أماكن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية في القاهرة تتمثل فيما يلي:

- مركز طبي المحكمة بالنزهة.

- مركز الزهراء بمصر القديمة.

- مركز طبي طرة في طرة.

- مركز طبي 5 في مايو 15.

- مركز 100 م بالشروق.

- مركز أسمرات 2 بالمقطم.

- مركز طبي المعصرة بالمعصرة.

- مركز طبي الخبيري بالمعادي.

- مركز طبي باب الشعرية بمنطقة باب الشعرية.

- مركز منشأة ناصر بمنشأة ناصر.

- مركز طبي الأميرية بالأميرية.

- مركز طبى سراي القبة بالزيتون.

- مركز رعاية طفل مصر القديمة بالسيدة زينب.

- مركز طبي صقر قريش بالبساتين.

- مركز طبي الدلتا بالسلام 1.

- مركز طبي النهضة القديمة بالسلام 2.