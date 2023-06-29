«مستر إكس» يحقق 1.7 مليون جنيه في أول أيام عرضه

حقق فيلم الفنان أحمد فهمي «مستر إكس»، إيرادات وصلت إلى مليون و752 ألف جنيه في أول أيام عرض الفيلم بعيد الأضحى، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي

وأكد الفنان أحمد فهمي في تصريح صحفي، أن فيلم مستر إكس من التجارب المميزة والمختلفة في مشواره الفني، وتدور أحداث فيلم مستر إكس في إطار تشويقي اجتماعي حول شركة تقوم بتطليق الرجال من زوجاتهم ويشارك في الفيلم محمد أنور وأوس أوس، وعدد من النجوم خلال الشركة.

ويلتقي مستر إكس «طيبة»، التي تجسد دورها الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث الفيلم، وتبدأ المغامرات بين الثنائي، وتعتمد أحداث الفيلم الأساسية على الدراما وبعض مشاهد الأكشن.

أبطال فيلم مستر إكس

يشارك في بطولة فيلم «مستر إكس» أحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، ورحاب الجمل، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، قصة أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب، وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.