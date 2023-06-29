كريم عبدالعزيز يتصدر شباك الإيرادات.. وأحمد فهمي في المركز الأخير

نجحت أفلام موسم عيد الأضحى في تحقيق إيرادات مرتفعة في أول أيام العيد، حيث وصل إجمالي الإيرادات لـ 13.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

حافظ فيلم بيت الروبي على صدارة شباك التذاكر لليوم الثامن على التوالي، محققا 5.8 مليون جنيه، وجاء فيلم «تاج» في المركز الثاني بـ3.8 مليون جنيه، وفي المركز الثالث فيلم «البعبع» بـ2.2 مليون جنيه، بينما جاء في آخر القائمة فيلم «مستر إكس» بـ 1.7 مليون جنيه.

تفاصيل أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي

نرسم ملامح موسم عيد الأضحى السينمائي تجارب مختلفة ما بين الكوميديا والأكشن والدراما الاجتماعية والفنتازيا تراهن على «عيدية» الجمهور المتعطش للسينما، 4 أفلام يغلب عليها التكلفة الإنتاجية المرتفعة ترسم ملامح الموسم السينمائي البارز يتصدّرها نجوم الصف الأول كريم عبدالعزيز في «بيت الروبي»، تامر حسني بـ«تاج»، أمير كرارة بـ«البعبع» بالإضافة إلى أحمد فهمي بـ«مستر إكس».