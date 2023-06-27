جدول أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب.. منافسة ثلاثية في 20 دار عرض بالمحافظات

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، المشرف على مشروع سينما الشعب، تفاصيل جدول أفلام عيد الأضحى 2023 والمقرر عرضها في المواقع الثقافية التابعة لمشروع سينما الشعب بالقاهرة والمحافظات.

وقال «عبد المنعم» لـ«الوطن» إن سينما الشعب يعرض في موسم عيد الضحى ثلاثة أفلام، وهي «بيت الروبي والبعبع وتاج»، وتكون متاحة في 20 موقعا ثقافيا تابعا لمشروع سينما الشعب، ويبلغ سعر التذكرة 40 جنيها.

توزيع أفلام عيد الأضحى سينمات الشعب:

فيلم «بيت الروبي»

قصر السينما بجاردن سيتي

قصر ثقافة دمنهور

قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

قصر ثقافة السادات بالمنوفية

قصر ثقافة العريش بشمال سيناء

قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية

فيلم «البعبع»

قصر ثقافة الإسماعيلية

قصر ثقافة السويس

قصر ثقافة الأقصر

قصر ثقافة كفر الشيخ

قصر ثقافة المحلة

قصر ثقافة روض الفرج

فيلم «تاج»

مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

قصر ثقافة شرم الشيخ

قصر ثقافة بور سعيد

قصر ثقافة أسيوط

قصر ثقافة قنا

قصر ثقافة الوادي الجديد

قصر ثقافة طنطا

قصر ثقافة شبين الكوم

وتأتي مواعيد عرض أفلام عيد الأضحى في سينما الشعب في حفلات 10 صباحًا، حفلات 12 ظهرًا، حفلات 3 مساءً، حفلات 6 مساءً، حفلات 9 مساءً، حفلات 12 منتصف الليل.