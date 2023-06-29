إنجازات «30 يونيو».. مشروعات ضخمة في ملف الطرق لربط جميع أنحاء مصر

إنجازات ضخمة نفذتها وزارة النقل، منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن في ملف الطرق والكباري، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل «طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهري » خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.

حجم الإنجازات خلال التسع سنوات الماضية

في تقرير لوزارة النقل، كشف حجم الإنجازات خلال التسع سنوات الماضية حيث تم إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها المشروع القومي للطرق ويهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم

كما تمّ التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7 آلاف كيلومتر وتمّ الانتهاء من تنفيذ 5800 كيلومتر منها، وجار العمل في 1200 كيلومتر، كما تمّ التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية وتمّ الانتهاء من تنفيذ 7800 كيلومتر منها وجار العمل في 2200 كيلومتر.

ومن أهم الطرق التي تمّ الانتهاء منها تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كيلومترًا وبتكلفة 10.4 مليار جنيه وتطوير وازدواج طريق «أسيوط – سوهاج» (شرق النيل) بطول 145 كيلومترًا ووصلاته بتكلفة 1.35 مليار جنيه وتطوير وازدواج طريق «سفاجا – مرسى علم» بطول 200 كيلومتر وتكلفة 1.7 مليار جنيه.

أيضًا تطوير وازدواج طريق «6 أكتوبر – الواحات» بطول 283 كيلومترًا وتكلفة 2.2 مليار جنيه وتطوير وازدواج طريق «قنا – الأقصر» الصحراوي الشرقي بطول 108 كيلومترات وتكلفة مليار جنيه.

تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرحلة الأولى بطول 76 كيلومترًا) وتكلفة 11.2 مليار جنيه وإنشاء الطريق المزدوج «كفر الشيخ – دسوق» (المرحلة الأولى بطول 10 كيلومترات) وتكلفة مليار جنيه وإنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتى (المرحلة الأولي بطول 11 كيلومترًا) وتكلفة 475 مليون جنيه وتطوير طريق المعاهدة «السويس – الإسماعيلية» بطول 80 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه، وازدواج طريق «المنصورة – دمياط» الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كيلومترًا وتكلفة 600 مليون جنيه.