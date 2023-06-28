مشاهد إنسانية لرجال الأمن السعوديين مع الحجاج أثناء أداء المناسك (فيديو)

خلال موسم الحج، قام رجال الأمن السعوديين بأداء دور مهم في حفظ أمن وسلامة الحجاج، وقد جرى توثيق عدة لقطات عفوية تظهر رجال الأمن وهم يتفانون في خدمة ضيوف الرحمن، ما أسر قلوب الكثيرين.

فقد جسدوا دورًا مهمًا ليس فقط في حفظ الأمن والنظام، ولكن أيضًا في خدمة الحجاج بحب وإخلاص، وهذه اللقطات تمثل أروع الأمثلة في التفاني والتضحية من أجل خدمة الآخرين.

ولقد برزت تلك المواقف بشكل خاص بين رجال الأمن الذين تفاعلوا بشكل إنساني مع الأطفال وكبار السن الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة خلال فترة الحج.

رجال الأمن يحاولون مساعدة الحجاج و التيسير عليهم بكل طريقة ممكنة. pic.twitter.com/LbD6Rwn3Ly — الموجز السعودي (@saudistuff) June 28, 2023

رجل الأمن يساعد طفلة في رمي الجمرات

ومع توافد الحجاج إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة، تم تداول مقطع فيديو يظهر رجل أمن وهو يساعد طفلة في رمي الجمرات، وعندما انتهت من مهمتها، قام بطبع قبلة على جبينها بشكل إنساني ومؤثر.

من أحد اللفتات الإنسانية..



رجل أمن يساعد طفلة في رمي الجمرات رغم الازدحام الكثيف. pic.twitter.com/g8iSRmnz0v — الموجز السعودي (@saudistuff) June 28, 2023

ولا يمكن إغفال الدور المهم الذي قام به رجال الأمن خلال وقوف الحجاج بعرفات، إذ كانت درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير، وقد بادروا برش رذاذ الماء على الحجاج لتخفيف درجة الحرارة، وحمل المظلات لكبار السن وتقديم الماء والعصائر لهم، ومساعدة المسعفين في معالجة الحالات التي تعاني من إجهاد حراري.

وقام رجال الأمن أيضًا بحمل ومساعدة الأطفال في تلك الأجواء الحارة، ولم يغيب الابتسامة عن وجوههم، وكانوا يطبعون القبلات على جبين الأطفال وكبار السن تعبيرًا عن الحب والاحترام.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الجهات الأمنية والعسكرية المشاركون في مهمة حج هذا العام 1444هـ.

وخلال لقائه أعضاء اللجنة الأمنية بالحج وقيادات قوات أمن الحج في مقر وزارة الداخلية بمكة المكرمة، أشاد بجهود الجهات الأمنية في الوزارة والجهات العسكرية في وزارة الحرس الوطني ووزارة الدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة، وأكد على أن جهودهم أسهمت بفضل الله في نجاح مراحل الخطط الأمنية التي تم تنفيذها، حيث لم يحدث -ولله الحمد- أي حالة تعكر صفو حجاج بيت الله الحرام.

مواصلة الجهود الأمنية ليعود الحجاج إلى أوطانهم

ووجه الأمير عبدالعزيز بن سعود بمواصلة الجهود الأمنية خلال الفترة المقبلة حتى يعود الحجاج إلى أوطانهم، وقد أتموا نسكهم بكل طمأنينة ويسر.

وشهد موسم الحج هذا العام عودة أعداد الحجاج لمستويات ما قبل جائحة كورونا، بعد أن أذنت السعودية بأداء فريضة الحج في هذا العام دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، وذلك بعد 3 سنوات من تقليص عدد الحجاج على خلفية انتشار الفيروس، ووصل عدد الحجاج هذا العام إلى مليون و845 ألف حاج.

ومع عودة أعداد الحجاج لمستويات ما قبل جائحة كورونا، يبذل رجال الأمن جهودا مضاعفة لتسهيل حركة الحجيج بين المشاعر ومتابعة أمنهم والحرص على سلامتهم.

ويتولى رجال الأمن إدارة وتنظيم حركة المركبات على الطرق المؤدية إلى عرفات ومزدلفة ومنى، ومتابعة ومساندة المشاة من الحجاج الذين يسيرون على الأقدام عبر الطرق المخصصة لهم، ومساندة تنظيم النقل في الرحلات الترددية، وتنظيم الحشود عند محطات قطار المشاعر في عرفات ومزدلفة ومنى، وإدارة وتنظيم حركة المشاة على الطرق المؤدية من مزدلفة إلى منى والطرق التي تربط مشعر منى بالمسجد الحرام ومنشأة الجمرات، وإدارة وتنظيم الحشود في المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وفي منشأة الجمرات لرمي الجمرات.

إكمال مناسك الحج

وتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهللين مكبرين، ومليئين قلوبهم بالفرحة والسرور، بعد أن أدوا الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات، وباتوا ليلتهم في مزدلفة تحت رعاية الله تعالى، معتبرين الأجواء الإيمانية والروحانية المحيطة بهم، وسط تدابير وإجراءات صحية ووقائية وخدمات متكاملة من قبل الحكومة السعودية لتأمين راحتهم وسلامتهم في أداء مناسكهم.

وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، بدأوا برمي جمرة العقبة، اتباعاً لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يحتفل الحجاج بهذا الفعل لتذكيرهم بعداء الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه المنطقة، مع التحذير منه.

وبعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، يقوم الحجاج بأعمال النحر وذلك بنحر هديهم، ثم حلق رؤوسهم، ثم يؤدون الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

وبعد ذلك، يستمر الحجاج في إكمال مناسك الحج، إذ يبقون في منى لأيام التشريق ويكثرون من ذكر الله والشكر له على منّ عليهم بالحج، كما يقومون برمي الجمرات الثلاث، حيث يبدأون برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى وأخيراً الكبرى، ويقومون برمي كل منها بسبع حصيات.