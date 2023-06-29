كم رمى الحجاج من حصى في جمرة العقبة؟

توافد جموع ضيوف الرحمن بدءا من فجر أمس، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة بـ7 حصوات، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب ما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

تناغم وتنظيم في رمي الحجاج للجمرات

وقد رمى 1.8 مليون حاج أكثر من 12 مليونا و915 ألفا و315 حصاة بعدما قضوا ليلتهم في مزدلفة بعد النفرة من عرفات، ولاحظت السلطات تناغمًا وتنظيمًا في رمي الحجاج للجمرات في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، وذلك بموجب خطة التفويج.

رجال الأمن يرشدون الحجاج

وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، بدأ ضيوف الرحمن رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، وذلك تماشياً مع سنة النبي محمد «صلى الله عليه وسلم»، وعمل رجال الأمن في مختلف القطاعات على توجيه وإرشاد الحجاج لاستخدام الأدوار في منشأة الجمرات والالتزام بالمسارات المحددة نحو الجسر، وذلك لتوفير الراحة واليسر للحجاج في التحرك، وقد بذلوا جهوداً كبيرة في ذلك.