«النقل»: تنفيذ 21 محورا جديدا وإنشاء 1000 كوبري ونفق

لم تغفل الدولة محاور النيل في مختلف المحافظات، فمنذ ثورة 30 يونيو حتى الآن نفذت الدولة العديد من المحاور التي تهدف إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كيلومترا، بما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة «صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية»، وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

محاور على النيل

وفقا لتقرير صادر عن وزارة النقل، تم التخطيط لإنشاء عدد 34 محور جديد على النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور والكباري، 72 محورا وكوبري بدلاً من 38 محورا وكوبري قبل يونيو 2014، كما تم إنجاز عدد 13 محورا بعد يونيو 2014 وهي «تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط» ليصبح الإجمالي 51 محورا وجاري العمل حالياً في تنفيذ عدد 21 محورا جديدا أهمها «بديل خزان اسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط».

الكباري العلوية والأنفاق

وفي ملف الكباري العلوية والأنفاق، شملت إنجازات ثورة 30 يونيو، الهادفة لحل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلى الرياحات بديلاً للمعديات، وتم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري ونفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري ونفق وتم إنجاز 934 منها وآخرها كوبري أجهور وعرب الرمل وكوبري كفر الدوار على الطريق الزراعي.

تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات

وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كيلومترا علي مستوي الجمهورية وتم انجاز 36 ألف كيلومترا بينها طرق مبادرة حياة كريمة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقري المدرجة بمبادرة حياة كريمة بعدد 52 مركزا بنطاق عدد 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة، وتم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم وتم انجاز 330 كم منها 210 كم في الصعيد و120 كم في الدلتا .