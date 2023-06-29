ميناء دمياط يستقبل 16 ألف طن بضائع في يوم واحد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادرت سفينتين، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16 ألف طن تشمل 3 آلاف طن بضائع متنوعة و13 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 149985 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 36 شاحنة.