«صناعة الحبوب»: جهود «التموين» نجحت في خفض أسعار الأرز

توقّع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن تشهد الفترة المقبلة والحالية انخفاضا ملحوظا في أسعار الأرز الأبيض للمستهلكين، نتيجة نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية في استيراد كميات أرز أبيض من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفيرها لهم بأسعار أقل.

وأضاف شحاتة، في بيان، أنّ أسعار الأرز الشعير انخفضت بشكل كبير وواضح في الأسواق بنحو 6 آلاف جنيه للطن، حيث انخفض سعر طن الأرز الشعير في الأسواق بأسعار تتراوح بين 13 إلى 14 ألف جنيه، بعد أن كان بـ20 ألف جنيه.

وأشار إلى أنّ سعر الأرز الأبيض انخفض في الأسواق بنحو 7 آلاف جنيه في الجملة، ليتراوح بين 18 إلى 20 ألف جنيه للطن بدلا من 26 و28 ألف جنيه للطن، وانخفض سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ إلى 20 و23 جنيها للكيلو بدلا من 30 و35 جنيها لكيلو الأرز الأبيض المعبأ.

استمرار الاستيراد لسد حاجة المواطنين

وأوضح شحاتة أنّ الوزارة تستمر في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين، فضلا عن وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية، ما أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في الأرز وينعكس بشكل إيجابي في السعر النهائي لصالح المستهلك.

ولفت إلى أنّ أسعار الأرز حاليا في طريقها للانخفاض في ظل توافر كميات كبيرة من السلعة داخل الأسواق المصرية، فضلا عن تغيير نمط الاستهلاك لدى الكثير من المواطنين بسبب غلاء أسعار الأرز خلال الفترة الماضية، ومع توافر السلعة حاليا وتغير نمط الاستهلاك، تراجعت أسعار الأرز بشكل كبير، والاستعداد لموسم حصاد الأرز المحلي اعتبارا من سبتمبر المقبل، حيث يُتوقع الحصول على كميات من الأرز الشعير تتراوح بين 7 و8 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 3.5 إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، ما يُعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة.