ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34328 طن تشمل: 6914 طن يوريا و1923 طن رمل و11270 طن كلينكر و350 طن علف بنجر و13871 طن بضائع متنوعة.

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59799 طن

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59799 طن تشمل : 7900 طن خردة و19975 طن ذرة و5367 طن زيت طعام و1367 طن أبلاكاش و576 طن خشب زان و12681 طن بذرة صويا و1500 طن طن كسب صويا و10433 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 95 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 176 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130997 طنًا

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130997 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3951 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4455 شاحنة.