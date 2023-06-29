حوادث اليوم: ضبط قضية غسل أموال بـ40 مليون جنيه و50 كيلو أفيون بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من الخارجين على القانون وتحرير عدد من القضايا في عدد من محافظات الجمهورية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز ضبطيات الداخلية خلال 24 ساعة

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أبرز الضبطيات التي قامت بها وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

غسل أموال بـ40 مليون جنيه

في محافظة دمياط، تمكنت الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية من القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 40 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات، إذ توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة، أن المتهمين حاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها، ومنحها صبغة شرعية، وقدّرت تلك الممتلكات بـ40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شحنة مخدرات بـ70 مليون جنيه

وعلى طريق السويس، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شحنة مواد مخدرة بقيمة 70 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكنت رجال الشرطة في طريق السويس من ضبط قائد سيارة ربع نقل حينما قام بالارتداد والسير عكس الاتجاه حال مشاهدته رجال الشرطة ما أدى إلى انقلابها.

وعلى الفور قام رجال الشرطة بضبطه، وأصيب السائق نتيجة لانقلاب السيارة وتم نقله إلى المستشفى، كما أنه كان هناك شخص آخر مصاب بكدمات متفرقة، وعثر رجال الشرطة بداخل السيارة على كمية من مخدر الحشيش وزنت طنًا، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 50 كيلوجرامًا، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 70 مليون جنيه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المرور تحرر 82 ألف مخالفة مرورية

وتواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية، لتتمكن حملات الإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية عن ضبط 82 ألفا و464 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، و965 مخالفة سير دون تراخيص، و18 مخالفة موقف عشوائي، و6 مخالفات لشروط التراخيص، و10 مخالفات لدراجات نارية، و377 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.