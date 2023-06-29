إصابة 7 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة في حادثين منفصلين ببني سويف

أصيب 7 أشخاص اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في حادثين، الأول اشتباه تسمم غذائي في مركز سمسطا لـ4 من أسرة واحدة، والثاني في تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي قرب حي الأزهري بمدينة بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

إصابة 4 أشخاص باشتباه تسمم غذائي

في الحادث الأول، أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم غذاء فاسد بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، حيث تبين إصابتهم بقيء ومغص واشتباه تسمم غذائي، وهم «نادي.أ.ح»، 45 عامًا، وزوجته «نادية.ح.ح»، 40 عامًا، وأبنائه «أحمد»، عامان، و«رحمة»، 11 عامًا، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 جزارين في حادث مروري ببني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 جزارين بإصابات مختلفة إثر حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي أمام عزبة علام بحي الأزهري وسط مدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم محمد أبو الجود أحمد، 30 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات وكدمات بالوجه، ومحمد سيد حسن، 25 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم، وعبد الله محمد عبد الله، 34 عامًا، مصابًا بغيبوبة تامة، جميعهم جزارون، ونقلوا إلى مستشفى بني سويف الجامعي.