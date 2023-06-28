الكشف على 25 ألف شخص ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بالدقهلية

تابع الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعمال مبادرة حملة 100 يوم صحة في أول أيام عيد الأضحى، عبر منافذها الثابتة داخل الوحدات الصحية وكذلك المنافذ المتنقلة.

حملة 100 يوم صحة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن حملة 100 يوم صحة جاءت في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بالمتابعة المستمرة والجولات الميدانية للمبادرة.

انتظام سير العمل في العيد

وأشار «مكين» إلى أنه جرى متابعة أعمال «100 يوم صحة» للتأكد من توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتنقلة خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدا على ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور أثناء عطلة العيد والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الأطقم الطبية في أماكن عملها ومدى توافر الأدوية بصيدليات الطوارئ ومتابعة التسجيل من خلال فرق الحملة.

وأضاف أنه جرى تنفيذ حملة 100 يوم صحة داخل محافظة الدقهلية في السيارات المتنقلة بجميع أنحاء المحافظة، موضحا أنه تم الكشف على نحو 25 ألف شخص في أول يوم بالعيد.

أماكن 100 يوم صحة بالدقهلية

كما كشف «مكين» أن الحملة يجري تنفيذها داخل جميع الوحدات الصحية الثابتة، وبينها:

- الوحدة الصحية بالسنبلاوين

- الوحدة الصحية بالمنصورة

- الوحدة الصحية بأجا.

- الوحدة الصحية بميت غمر.

- الوحدة الصحية ببلقاس.

- الوحدة الصحية بدكرنس.

- الوحدة الصحية بالمطرية.

وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق

وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على ضرورة الوصول بالخدمات الصحية والوقائية لجميع المناطق على مستوى المحافظة وخاصة المناطق غير المخدومة بوحدات صحية، وتشجيع المواطنين على الاستفادة مما تتيحه الدولة من موارد تستهدف رفع المستوى الصحي للمواطنين.

كما أوضح «مكين»، أنه جرى عمل ندوات تثقيفية توعوية بالوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة والميادين والتجمعات لزيادة الوعي الصحي بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام.