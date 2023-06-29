أوكرانيا تعلن التأهب الجوي تحسبا لهجمات صاروخية روسية على 3 مدن

أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في سومي وخاركيف ودنيبرو؛ تحسبًا لهجمات صاروخية روسية، وأكّدت هيئة الأركان الأوكرانية، أنَّ روسيا شنت 52 ضربة صاروخية بعضها استهدف مواقع مدنية مأهولة بالسكان.

وقال رئيس أركان الفوج الأوكراني، الذي يحمل علامة النداء «بيلي»، إنَّ الجيش الروسي يدمر بقايا قوة الإنزال الأوكرانية التي تسللت تحت جسر أنتونوفسكي، بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وأضاف: «بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، اضطررنا إلى إزالة مراكز المراقبة والمفارز التي كانت موجودة في الجزيرة بين ضفتي نهر دنبير»، مشيرًا إلى أنَّه لم يكن هناك أي إنزال برمائي على الضفة اليسرى، فالقوات الأوكرانية موجودة في جزيرة مستنقعية، إذ توجد أكواخ سكان خيرسون وأليشكي.

وأشار رئيس أركان الفوج الأوكراني إلى أنَّهم لم يكونوا موجودين على الضفة، متابعًا «نحن الآن نقاتل من أجل الضفة، سنكمل مهمتنا في المستقبل القريب، ولن يكونوا هنا قريبًا».