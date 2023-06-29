تحرير 41 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وخاصة أيام عيد الأضحى المبارك، لمراقبة أسعار السلع وجودتها ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، ومنع الغش التجاري والتصدي لأي محاولات احتكار لتعطيش السوق.

حملات على المخابز البلدية

وضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، 35 مخالفة تموينية لمخابز بلدية بالمركز تنوعت بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل تجاري.

ومن جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص عددا من محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من مدى توافر كميات الوقود اللازمة والالتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين وخاصة خلال أيام العيد.

متابعة مواقف سيارات الأجرة

كما تفقد رئيس مركز أبوقرقاص مواقف سيارات الأجرة للوقف على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط سير كافة وسائل المواصلات لضمان انتظام حركة المرور.

وفي مركز مطاي، أعلن هشام فايز رئيس المدينة، عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدم وجود شهادات صحية، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة لضبط مخالفات الأسواق.