إقبال ضعيف على كورنيش النيل وساحة أبو الحجاج الأقصري في ثاني أيام عيد الأضحى

شهد كورنيش النيل وساحة أبو الحجاج الأقصري، إقبالا ضعيفا من مواطني الأقصر، في ثاني عيد الأضحى نهاراً إذ بلغت درجة الحرارة ما بين 39 إلى 41 درجة خلال فترات النهار.

ضعف تواجد المواطنين

أجرت عدسة «الوطن» جولة بساحة أبوالحجاج الأقصري، وكورنيش النيل أظهرت الشوارع والميادين وكورنيش النيل، فارغا من المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يخرج أهالي الأقصر، إلى ساحة أبوالحجاج والمنتزهات والملاهي ليلا، بعد انكسار درجة الحرارة للاحتفال الاحتفال بثاني عيد الأضحى المبارك.

رفع درجة الاستعداد القصوى

من ناحية أخرى، وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة الأقصر ومراكزها، للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أية تزاحمات.

تفعيل غرفة العمليات الرئيسية

وشدد محافظ الأقصر، على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الاحتفالات، وضرورة تواجد كافة القيادات في مواقعها للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة، مشددا على رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، للحفاظ على المظهر الحضاري لعاصمة السياحة العالمية.

تكثيف التواجد الأمني

كما وجه محافظ الأقصر، بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية، ومتابعة حركة السيارات وانتظام حركة خطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من عملها وصلاحيتها وانتظام العمل أولا بأول، وكذلك تعيين خدمات تأمين وإنقاذ على المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين والرحلات النيلية ومراجعة مدى صلاحية وسلامة المراكب وتمام تراخيصها.