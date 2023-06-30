رحاب الجمل تكشف عن صعوبات تصوير فيلم مستر إكس

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن صعوبات تصوير فيلم مستر إكس، الذي يعرض حالياً بدور العرض، والمشارك في سباق موسم عيد الأضحي المبارك .

صعوبات تصوير فيلم مستر إكس

وعن صعوبات الدور أوضحت رحاب الجمل لـ «الوطن»، أكدت أن التصوير كان صيفًا وشتاءً واستغرق شهورًا طويلة مشيرة إلى أن الصعوبة الأكبر في دورها أن الفيلم كوميدي، وهذا كان تحديا بالنسبة لها.

كواليس تصوير فيلم مستر إكس

وتابعت حديثها: «كواليس العمل كانت رائعة سواء مع الفنان أحمد فهمي، وهنا الزاهد، فأنا أطلق عليها «بونوبانية» الفيلم، فهي دمها خفيف وراقية، وقدمت مع أحمد فهمي نجاحات كبيرة، وشرف كبير لي العمل مع الفنان أحمد فهمي، فهو شخص لا يوصف بكلمات، وكان يعمل باستمرار على إثراء وإضافة المزيد لأدوار من حوله، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حدث مع طرح أغنية اختياراتي للفنان أحمد سعد، فهي أغنية خفيفة تعبر عنا، كلامها حزين ولكنها مبهجة، وقد أعطت للعمل نجاحاً أكبر، والمفاجأة في الفيلم أغنية مع الفنان أكرم حسني».