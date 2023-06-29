«المنصورة»: تقدمنا 200 مركز في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2024

أعلنت جامعة المنصورة عن تقدمها في تصنيف QS لعام 2024 لتحصد المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية والمرتبة 1001 بدلا من 1201 متقدمة 200 مركز عن العام الماضي 2023.

خاطر: تقدم جامعة المنصورة في التصنيفات العالمية

قال الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، في بيان صادر اليوم، إن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالتصنيفات العالمية للجامعات، معلنا تقدم جامعة المنصورة في التصنيفات العالمية وتصدرها مراكز متميزة يعكس جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين، كما يعكس استراتيجية الجامعة في الاهتمام بالبحث العلمي ورفع حوافز النشر الدولي، والتحول الرقمي بالعملية التعليمية والبحثية والخدمات بالجامعة، وتميزها حتى أصبحت قبلة للطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم.

مؤشرات تصنيف QS لتقييم الجامعات

أوضحت جامعة المنصورة أن تصنيف QS لتقييم الجامعات يعتمد على مؤشرات رئيسية للتقييم والقياس تشمل التالي:

- السمعة الأكاديمية وتعطى 40%

- سمعة التوظيف للخريج وتعطى 10%

- نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس وتعطى 20%

- نسبة الإشارة إلى بحوث أعضاء هيئة التدريس في المجالات العالمية، وهو ما يعتبر عنصرا هاماً، يشير إلى أهمية البحوث عالمياً والمأخوذة من «نظام تومسون» وتعطى 20%

- وتبادل الأكاديميين وتبادل الطلاب وتعطى نسبة 5% لكل منهما.