«شركة النيل»: المجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة العيد

قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إن المجمعات شهدت إقبالا على الشراء حتى أمس، مشيرا إلى أنها تعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك: «مخزون اللحوم يكفي 6 أشهر، خصوصا بعد استيراد 25 ألف رأس ماشية من دولة جيبوتي من أجل توفير مخزون إستراتيجي، وهذا الرصيد يؤمن توفر السلع وثبات الأسعار في الأسواق».

الاهتمام بتوفير اللحوم والدواجن والسلع الأساسية للمواطنين

وأضاف رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أنه بجانب الاهتمام بتوفير اللحوم والدواجن يجب توفير السلع الأساسية للمواطنين، هذا بجانب الاستعداد لصرف المواد التموينية، فالدولة مازالت تدعم المواد التموينية من السكر للأرز للزيت والمكرونة، موضحا أن شركة النيل لديها مخزون إستراتيجي قيمته 3 أشهر، والشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى الشركات الخاصة بوزارة التموين لديها رصيد آمن من الأرز والمكرونة والزيوت والسمنة يكفي 6 أشهر.

الأسعار بمتناول الجميع في المجمعات الاستهلاكية

وشدد رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية على أن الأسعار بمتناول الجميع في المجمعات الاستهلاكية، فاللحوم تباع بـ195 جنيها والدواجن بـ85 جنيها على مدار العام، فالمجمعات الاستهلاكية تبيع أجود الأصناف بأقل الأسعار، نظرا لوجود لجنة تعاقدات مركزية بالشركة القابضة مهمتها التعاقد على أجود الأصناف وبأقل عن السوق الخارجي بـ25%.