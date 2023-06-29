«السكة الحديد» تنشر خطوات تطوير المنظومة بعد ثورة 30 يونيو

أعلنت وزارة النقل، إنجازات ثورة 30 يونيو في مجال السكك الحديدية، مشيرة إلى وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على عدد 5 محاور رئيسية، هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

تطوير الوحدات المتحركة

وفي تقرير لوزارة النقل، كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرار في عام 2014، الصالح منها 530 جرارا بنسبة صلاحية 65 %، وكان عدد العربات 3200 عربة، الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية 62 % والباقي عاطل وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً بطاقة استيعابية 700 ألف راكب يوميا دون نقل البضائع ولذلك تم وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة «جرارات وعربات».

ووفقا لبيان صادر عن «النقل»، تم توريد عدد 130 جرارا جديدا GE من إجمالي عدد 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 61 جرارا من إجمالي 172 جرارا مخطط إعادة تأهيلها وتم وصول عدد 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة، كما تم توريد عدد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية، فضلا عن الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1317 عربة عادية من إجمالي عدد 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها.

كما تم توريد عدد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعها.

تطوير البنية الأساسية

ويهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلى تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

تطوير المزلقانات

وبحسب بيان الوزارة تم الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 653 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها على الشبكة، أما عن تجديدات وصيانة السكة فتم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاح وجاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم وعدد 432 مفتاح.

تطوير المحطات

كما تم الانتهاء من تطوير عدد 391 محطة وجاري تطوير 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقري، أما عن تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 5 محطات رئيسية (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات ومنع التكدس والتهرب من دفع التذاكر.