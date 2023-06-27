هل يجوز الأضحية عن الطفل الصغير؟.. «الأزهر» يوضح

تعد عملية ذبح الأضاحي أحد مظاهر البهجة بين الكبير والصغير في عيد الأضحى المبارك، لما فيها من الامتثال لأمر الله سبحانه، واتباع هدي وسنة النبي الكريم، ومع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى، يحرص كثيرون على معرفة الحكم الشرعي حول مسألة هل يجوز الأضحية عن الطفل الصغير، ويوضح التقرير التالي هل يجوز الأضحية عن الطفل الصغير، وفقًا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

هل يجوز الأضحية عن الطفل الصغير؟

وحول سؤال هل يجوز الأضحية عن الطفل الصغير، فيقول الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنّ المولود الجديد والطفل ليس لهم أضحية، ولكن لهم عقيقة لقول رسول الله صلّ الله عليه وسلم "كل غلام مرهون بعقيقته"، موضحًا أنّ الأضحية التي يذبحها القادر عليها تجزئ عن أهل بيته كلهم بمن فيهم المولود الجديد والطفل الصغير.

شروط الأضحية والعقيقة

وأوضح الدكتور عبدالحميد الأطرش، شروط الأضحية والعقيقة، فالشرع أكّد أنّ شروط العقيقة هي شروط الأضحية سواء بسواء، إلاّ أنّ الاختلاف الوحيد هو أنّ الأضحية تُذبح يوم العاشر من ذي الحجة وحتى غروب شمس ثالث أيام عيد الأضحى ويرى البعض أنّها حتى رابع أيام العيد لكن الأرجح ثالث أيام العيد، بحسب تعبيره.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ القادر على الأضحية هو مَن مَلَكَ ما تحصل به الأضحية، وكان ما يملكه فاضلًا عمَّا يحتاج إليه للإنفاق على نفسه وأهله وأولاده أو من يلتزم بنفقتهم في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها، ومن شروط الأضحية عند من قال بسنيتها القدرةُ عليها، وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 385، ط. دار الفكر): [مَذْهَبنا أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ] اهـ.