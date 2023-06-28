إذاعة القرآن الكريم توضح 6 أدعية يستحب ترديدها في عيد الأضحى

يقول الله سبحان وتعالى في كتابه الكريم، «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، وفيه دعوة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين لدعائه مع وعد بالاستجابة، ويعد الدعاء من أعظم أسباب تغيير الواقع وأحداث الحياة على الأرض فالمولى عز وجل قدر المقادير وقدر لها أسبابًا، وقدر أيضًا ألا يرد القدر غير الدعاء.

6 أدعية أبرزتها إذاعة القرآن الكريم يستحب قراءتهما ليلة العيد

وأبرزت إذاعة القرآن الكريم عبر منشوراتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا من الأدعية المفضل ترديدها ليلة العيد تحت هشتاج « وفي ليلة العيد»، ومنها:

- يا رب اجعله عيدًا مباركًا، واجعلنا فيه أكثر سعيًا لمرضاتك، وانشغالاً بذكرك، وحُبًا لطاعتك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين.

- الله لا تحرم مؤمنا ولا يتيما فرحة هذا العيد المبارك، وارحم كل عزيز غالي واجعل عيده في جنات النعيم يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين.

- نسألك يا ربنا أن تملأ قلوبنا وحياتنا فرحًا وسعادة وتنسينا كل هم وحزن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين.

- اللهم أدخل الفرح والسرور على أحبتي واجعله عيد سعيد عليهم جميعاً.

- يا رب لا يأتي فجر يوم العيد على أي بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ملأته فرحا وسعادة وفككت كرب أهله ويسرت لهم أمرهم وشفيت مريضهم وفرجت همهم وأذهبت حزنهم ورزقتهم من حيث لا يعلمون، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين.

- اللهم أعطنا ولا تمنعنا وامنحنا عطفك ورضاك واعف عنا وأرحمنا برحمتك الواسعة، اللهم امنحنا من رحمتك وكرمك وجودك.