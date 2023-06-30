18 خدمة مهمة تقدمها منصة مصر الرقمية.. بسهولة من البيت

تقدم منصة مصر الرقمية الكثير من الخدمات التي يبحث عنها المواطنون في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية، وتقدم المنصة 18 خدمة مهمة للمواطنين

18 خدمة من منصة مصر الرقمية

ترصد «الوطن» 18 خدمة مهمة للمواطين حيث يمكن الحصول عليها إلكترونيًا بطريقة سهلة ومبسطة من خلال منصة مصر الرقمية وهي التموين والتوثيق والحالة الشخصية، مركباتي، والكهرباء، الشهر العقاري، الإسكان الاجتماعي، رخصي، السجل التجاري، المحاكم، الضرائب العقارية، الأحوال المدنية، خدمات القضايا، التأمين الاجتماعي، دار الإفتاء، التأمين الصحي الشامل، الزراعة، البريد المصري.

كيفية الحصول على خدمات مصر الرقمية

وللحصول على أي من تلك الخدمات، يمكنك اتباع خطوات مبسطة تبدأ بالدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط ، وبعد ذلك الضغط على أيقونة الخدمة واتباع خطوات مبسطة تنتهي بالحصول على الخدمة بعد سداد الرسوم المتعلقة بتلك الخدمة، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية.