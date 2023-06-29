توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات والرحلات النيلية بدسوق بكفر الشيخ

شهدت الحدائق والمتنزهات بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إقبالا من المواطنين لقضاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بحديقة الأسرة والطفولة، وحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وكورنيش النيل بدسوق، ونادى دسوق الرياضي، ومركز شباب دسوق، في ظل توافر كل الخدمات واحتياجات المعيدين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد

واحتقال عدد من المواطنين باستقلال الرحلات النيلية بنهر النيل بدسوق سواء النيلية الثابتة والمتحركة، والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه، وحديقة الحيوان، والفوتوسيشن، وسينما 9D، ومطاعم.

رجال شرطة الإنقاذ النهري يتابعون الرحلات النيلية

وقال اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنّه جرى تجهيز حديقة الأسرة والطفولة لاستقبال الزوار طوال أيام العيد، بقيادة المحاسب محمد شعبان، وفريق عمل جديد، وأمن إداري، موضحاً أنّ المراكب تنظم رحلات نيلية على ضفاف فرع نهر النيل بالمدينة، مؤكداً أنّ رجال الإنقاذ النهري يتابعون الرحلات النيلية، حرصاً على سلامة المواطنين.