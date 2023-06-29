ابن المتوفاة في الحج يكشف أمنية والدته: «كان نفسها تدفن بجوار الرسول»

قال أحمد سامي، نجل السيدة راجيا حسني عبدالسلام التي توفيت خلال أداء مناسك الحج في السعودية أنه تقرر دفنها في المملكة وعدم إعادة جثمانها لمصر تحقيقا لأمنيتها: «كان نفسها تدفن جنب الرسول»، على أن تصلى صلاة الغائب عليها في مصر.

وأضاف «سامي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار دفنها في السعودية جاء تحقيقا لأمنيتها بالدفن بجوار الرسول، كانت تقول: «أنا نفسي ادفن مع الرسول بس بعدما أحضر فرحك».

صلاة الغائب في مصر

وأكد أنه تقرر إقامة صلاة الغائب عليها في مصر بحضور الأسرة، مشيرا إلى أنه تصبر بوفاتها في المكان التي تمنته، لافتا إلى أن وفاة والدته في المكان الطاهر أثناء مناسك الحج كان نتاج قربها من الله وأعمال الخير التي عملت عليها طوال حياتها.

الحلم الأخير قبل الوفاة

واختتم أنها حلمت قبل وفاتها أنها تحاول تسلق جبل قمته يصل إلى السماء، وأثناء محاولتها الصعود تعبت في منتصفه، لم تفهم معنى الحلم لكنها قالت:«ادعيلي أموت بعرفة».

واختتم: «كان نفسها تدفن جنب النبي.. وتاني يوم على طول جبر الله خاطرها.. صدقت الله فصَدَقها».