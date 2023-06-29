إصابة 8 في مشاجرة بين عائلتين بالتل الكبير بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة ظهر اليوم في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمدينة التل الكبير، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بمستشفى التل الكبير.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 8 أشخاص في نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي بعزبة الشنواني.

نقل المصابين إلى المستشفي

وقالت المصادر طبية وأمنية، إنه جرى نقل 8 مصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزي لتلقي العلاج اللازم فيما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وفرضت كردونا أمنيا حول محيط الواقعة، للفصل بين الطرفين فيما ألقت الشرطة القبض على بعض المتهمين في المشاجرة وحررت محاضرا وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

خلافات كبيرة وراء المشاجرة

وقالت المصادر الأمنية، إن خلافات نشبت بين أسرتين بسبب خلافات سابقة تجددت اليوم، استخدم فيها الطرفان عصى «شوم» وسلاح أبيض مما تسبب في إصابة 8 أشخاص من الطرفين.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال ضباط المباحث الجنائية في مركز شرطة التل الكبير إلى مكان الواقعة لفرض السيطرة على المكان لضمان عدم تجدد المشاجرة مرة أخرى.