وزير التموين: ثورة 30 يونيو كانت ملهمة لبناء الجمهورية الجديدة

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، وأكد أن 30 يونيو ثورة شعب سعى للتخلص من قوى الشر والإرهاب والحفاظ على مقدرات الوطن.

تحقيق المزيد من التنمية

ودعا الدكتور علي المصيلحي، الشعب المصري إلى التكاتف خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة، ومؤسساته الوطنية والعمل والإنتاج، من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة في جميع المجالات لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار فى ظل الجمهورية الجديدة.

أضاف وزير التموين، في بيان، أن ثورة يونيو كانت الملهمة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق كل الإنجازات التي حدثت في كل القطاعات بالدولة، ومنها قطاعات التموين والتجارة الداخلية التموينية وملف العدالة الاجتماعية.