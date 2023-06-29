خدمات توثيق يمكن إجراؤها من المنزل في إجازة عيد الأضحى.. اعرفها

توقف العمل في جميع المصالح الحكومية مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، ما يجعل الكثير من المواطنين يبحثون عن طرق إنهاء الخدمات الخاصة بهم، دون الذهاب لمقرات تلك المصالح، وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة إجراء العديد من الخدمات إلكترونيا من المنزل وحتى في أيام الإجازات.

وتعد خدمات التوثيق من أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية للمواطنين، والتي يمكن إجراؤها في إجازة عيد الأضحى إلكترونيا، ونوضح من خلال هذا التقرير خدمات التوثيق التي يمكن إجراؤها من بوابة مصر الرقمية، والتي جاءت كالتالي:

خدمات توثيق يمكن إجراؤها خلال إجازة عيد الأضحى من المنزل

1- استعلام عن سريان محرر مميكن: تمكن هذه الخدمة المواطنين من الاستعلام عن سريان أو إنهاء محرر مميكن .

2- تحرير توكيل عام قضايا: يستطيع المواطن من خلال هذه الخدمة من إجؤاء توكيل عام للقضايا لمحامي، حتى يستطيع أن يترافع عنه أمام النيابة في القضايا المرفوعة منه أو ضده.

3- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

4- تحرير توكيل عام رسمي: تتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة إجراء توكيل عام رسمي للقيام بأعمال التصرف سواء كانت بيع أو شراء للمحاميين أو أشخاص آخرين.

5- تحرير توكيل رسمي عام شامل: تتيح تلك الخدمة إجراء توكيل عام رسمي شامل للمحامي أو شخص آخر حتى يتمكن من إبرام التصرفات القانونية نيابة عن صاحب التوكيل والتعامل مع البنوك في الإيداع والسحب وكذلك كافة الجهات الحكومية.

6- تحرير توكيل في الأمور الزوجية: تتيح تلك الخدمة للمواطن إجراء توكيل الأمور الزوجية للمحامي ليتصرف بالنيابة عن صاحب التوكيل في الأمور الخاصة بالزواج أو الطلاق، برفع كل القضايا كالإقرار بالتصالح أو استلام الأوراق من المحضرين وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل عليه.